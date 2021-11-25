Личные религиозные убеждения и вера не позволяют ему пользоваться оружием и выполнять воинский долг".

В Ивано-Франковске суд удовлетворил требование истца освободить его от несения военной службы из-за религиозных убеждений и заменить ее на альтернативную - гражданскую.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

В материалах дела указывается, что истец является членом религиозного объединения "Свидетелей Иеговы в Украине", он принял водное крещение, и с июля прошлого года был назначен руководящим комитетом этой религиозной организации на должность священнослужителя - старейшиной (епископом) сбора.

Читайте такжеГенштаб призвал не распространять ложные слухи о призыве срочниковЛичные религиозные убеждения и вера не позволяют ему пользоваться оружием и выполнять воинский долг".

"Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно отмечал, что Свидетели Иеговы относятся к известной христианской конфессии, что с момента своего возникновения активно действуют во многих странах мира, в том числе во всех европейских странах-членах Совета Европы, является религиозной группой, придерживающейся принципов пацифизма, и их вероучение не позволяет ее членам проходить военную службу, носить военную форму или брать в руки оружие", - говорится в материалах дела.

Судья обязал Ивано-Франковскую ОГА и Департамент социальной политики компенсировать истцу судебный сбор, сумма которого составила 908 гривен.

В то же время чиновники ОГА могут подать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец принял нестандартное решение по одному из административных дел о нарушении карантина. Он буквально отправил материалы дела "нах*р".

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Автор: Марта Гичко