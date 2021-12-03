Подозреваемый ударил девочку кулаками в грудь, после чего она долгое время испытывала сильные боли.

В Хмельницкой области водитель не пропустил мужчину с семьей на пешеходном переходе, едва не сбил девочку, а после устроил драку. Подозреваемый бил ребенка кулаками, а с отца требовал 100 долларов в виде "компенсации".

Инцидент произошел в городе Славута, сразу после нового года - 1 января 2021 года, об этом сообщает ТСН.

Так, водитель авто не пропустил на "зебре" семейную пару с детьми. Муж и жена подошли к дороге вместе со своими сыном и дочерью. Девочка едва ступила на переход, в этот момент рядом с ней резко затормозила машина. Семья обошла авто, отец детей разозлился, ведь его дочь чуть не сбили.

Мужчина ударил ногой по заднему бамперу машины. Водитель авто вышел из салона и принялся бить "обидчика" своего транспорта. Также он требовал 100 долларов в качестве "компенсации" за испорченный бампер. Мужчин разняли, но после этого драка не закончилась. Водитель подбежал к девочке, которую он едва не сбил. Он ударил ребенка кулаками в грудь. Пострадавшая говорила, что после этого ей было трудно дышать в течение нескольких дней.

Помимо этого, девочка была травмирована морально. Она боялась выходить на улицу в темное время суток и переживала, когда видела неизвестных ей мужчин. С января по март у ребенка также были боли в груди.

Читайте такжеСмертельное ДТП под Харьковом: в больнице умерла 21-летняя девушкаНа суде девочка рассказала, что она отскочила от "летящей" на нее машины. В тот момент она уже стояла на переходе, но увидела авто и быстро отреагировала.

Водитель авто, ударивший ребенка, отказался признавать свою вину. Он утверждал, что не начинал драку первым. Несмотря на слова подозреваемого, суд вынес решение не в его пользу. Водителю присудили испытательный срок и выплату ущерба. Мужчина должен заплатить почти 2 тысячи грн за имущественные потери и 10 тысяч гривень в качестве моральной компенсации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге водитель сбил женщину с 5-летним ребенком и скрылся. Мальчик остался без мамы.

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Автор: Полина Кузенко