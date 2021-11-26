Все услуги бесплатные, молодежь приходит на кладбище даже для того, чтобы дистанционно учиться.

Ничем не примечательное кладбище у Хмельницком стало очень популярным среди жителей города. Там открыли кофейню и кинотеатр, где молодежь может бесплатно провести время.

Об отдыхе среди могил, который предлагается жителям Хмельницкого, сообщается в новом сюжете "Сегодня".

Кофейню открыли в церковной лавочке, которая расположена посреди кладбища. Внутри можно увидеть иконы, лампадки и религиозную литературу, для посетителей здесь установили два стола, а в уголке "прячется" кофемашина.

Жители города говорят, что им нравится такое заведение. Здесь они могут спокойно и без суеты пить кофе, а также отдыхать от шумных улиц Хмельницкого.

Читайте также"Убрать грудь, заменить герб": в Киеве придумали способ декоммунизации "Родины-матери"В кофейне очень тихо, здесь не включают музыку. Однако в старинных подвалах уже не такая жуткая атмосфера. Там открыли кинотеатр, где показывают фильмы: от фэнтези до комедий.

Молодежь приходит не только смотреть фильмы. Здесь жители города учатся. Студенты говорят, что кинотеатр и кофейня на кладбище - лучшая локация для "дистанционки". Молодежь получает бесплатный доступ к интернету, за пребывание в заведении платить не нужно. На кофе нет фиксированной цены, каждый платит столько, сколько считает нужным.

Кинотеатр и кофейню финансирует епархия. Деньги за кофе, которые оставляют посетители, делятся на две части. Первую отдают на благотворительность, вторую же откладывают. В кофейне собирают средства на новую кофемашину, которая будет делать больше горячих напитков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге подростки на кладбище устроили съемки для Instagram. Они снимали крест и курили у могил.

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Автор: Полина Кузенко