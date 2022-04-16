Сегодня сообщалось о двух "прилетах" вражеских ракет по неработающей птицефабрике.

Сегодня взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Павлоградском районе Днепропетровской области уничтожили остатки современной боевой ракеты 9М79-1 "Точка-У".

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

"Группой пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области осуществлен выезд к месту находки. В 16:30 неподалеку сел Богдановка и Богуслав остатки от ракеты были уничтожены пиротехниками ГСЧС", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что подрывы по уничтожению остатков боеприпасов являются контролируемыми и не угрожают окружающим. Граждан просят сохранять спокойствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал о двух "прилетах" вражеских ракет в области, попавших в неработающую птицефабрику.

"Точка-У": что известно

Ранее УНИАН писал о характеристиках комплекса "Точка-У". Он до сих пор находится на вооружении Вооруженных сил Украины и, как оказалось, армии РФ, которая официально сообщила о его списании в 2019 году, однако использует сейчас в войне против Украины. В частности, в сети опубликовали перехваченные переговоры, которые это доказывают.

Утром 8 апреля войска РФ нанесли удар ракетой "Точка-У" с надписью "За детей" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились около 4 тысяч гражданских. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди ждали эвакуационный поезд. В результате удара тогда погибли 59 человек.

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