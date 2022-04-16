Птицефабрика разрушена до основания.

В ночь с 15 на 16 апреля оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты этой ночью дважды попали в Днепровский район области. При этом была разрушена птицефабрика.

"Разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - сообщил Резниченко.

Как писал УНИАН, 12 апреля возле Днепропетровской области украинские защитники сбили вражеский самолет россиян. Он летел из Донетчины.

10 апреля российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повторно нанеся удар по аэропорту. Есть пострадавшие среди спасателей.

15 марта по аэропорту в Днепре враг совершил два ракетных удара. В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал. Были раненые.

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