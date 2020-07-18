В Харькове посреди улицы нашли завернутое в ковер тело мужчины

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и обстоятельства его смерти.

Возле гаражей во дворе харьковской многоэтажки нашли тело мужчины, завернутое в ковер.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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«18 июля около 7:15 в Немишлянский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что возле гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого идет неприятный запах», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и обстоятельства его смерти.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва неизвестного устройства в урне на станции «Шулявская» пострадали уже четверо человек.

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