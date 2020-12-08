Убийцам грозит от 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Они пошли на убийство ради двух квартир, а чтобы скрыть свое преступление, тело решили залить бетоном.

Журналисты программы "Секретные материалы" рассказали жуткие подробности смерти известного столичного музыканта Александра Деревянко.

"Уехал в командировку, звоните", - это слова записки, которую нашли в дверях пропавшего на тот момент музыканта.

Через несколько дней его тело правоохранители обнаружили в одном из гаражных кооперативов Борисполя. На шее мужчины были следы насильственной смерти. Позже станет известно, что его задушили грифом от гитары.

Читайте такжеУбийство музыканта в Киеве: суд арестовал третьего подозреваемогоМотивом злоумышленников стало желание завладеть двумя квартирами одинокого 65-летнего Деревянко, подделав документы.

После убийства грабители обмотали тело полиэтиленовыми пакетами, одеялом и картоном, вывезли его в гаражи под Киевом.

По горячим следам задержали троих подозреваемых, один из них брал уроки игры на гитары у жертвы.

Мужчины завладели документами на квартиру и пытались скрыть труп мужчины — залить его бетоном.

Отмечается, что убийцы подделали записку, чтобы запутать следствие. По плану злоумышленников, все должны были поверить в то, что Деревянко уехал в так называемую "ЛНР" и не вернулся.

Убийцам грозит от 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Убийство музыканта Александр Деревянко: что известно

2 декабря стало известно об исчезновении Деревянко. Оказалось, что музыкант исчез еще 22 ноября в Киеве. Свидетели уверяли, что видели мужчину накануне в больнице с разбитой губой.

Позже стало известно, что музыканта убили. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве.

Позже полицейские задержали третьего подозреваемого по делу.

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Автор: Ольга Робейко