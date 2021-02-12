Чиновник проигнорировал законные требования полицейских об остановке. А во время побега на авто совершил наезд на ногу правоохранителя, который ехал на велосипеде.

Во Львове будут судить таможенника, который совершил наезд на полицейского при попытке побега на автомобиле.

Читайте такжеЗарезала любимого за рулем: в Кривом Роге мертвый водитель попал в ДТП (фото)Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что 2 сентября 2020 года заместитель начальника одного из отделов Львовской таможни ГФС, двигаясь за рулем автомобиля марки Range Rover по ул. Дорошенко во Львове, проигнорировал законные требования полицейских об остановке.

«Во время очередной попытки полицейских, которые двигались на велосипедах, заблокировать и остановить автомобиль, работник ГФС, во избежание ответственности за совершение правонарушения, умышленно резко вывернул руль вправо и начал движение, чем повредил велосипед и совершил наезд на ногу правоохранителя», - говорится в сообщении.

В результате потерпевшему были причинены легкие телесные повреждения.

5 января 2021 года таможеннику было сообщено о подозрении, а 11 февраля обвинительный акт в отношении него направлен в Галицкий районный суд Львова. Он обвиняется в умышленном причинении полицейскому легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК).

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Автор: Светлана Макринская