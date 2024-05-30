'Такое происходит регулярно': правозащитник прокомментировал пытки заключенных на Полтавщине

По словам Александра Павличенко, подобные случаи не часто попадают на камеру.

Пытки заключенных - это регулярная практика некоторых колоний, рассказал в комментарии УНИАН Александр Павличенко - исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Так он прокомментировал издевательства и избиения служащими заключенных Госучреждения "Божковская исправительная колония (№16)" в Полтавской области.

"Это в чистом виде пытки. И это не единичная практика, это происходит в ряде колоний. Например, всем известная "Бердянская исправительная колония (№ 77)", я там был не раз и там это жестокое поведение к осужденным так же было нормой и стандартом. Это работает следующим образом - когда лицо прибывает к месту отбывания наказания, оно имеет свое видение. Многие из этих людей могут быть неоднократно осуждены. И некоторые колонии применяют жесткие модели поведения, чтобы поломать любое возможное сопротивление", - пояснил Павличенко.

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По словам правозащитника, о ситуации в "Божковской исправительной колонии" было известно еще полгода назад. Однако, правоохранители собирали необходимые доказательства, чтобы наказать виновных.

"Это не новая информация, это дело ведется уже достаточно давно, более полугода. Все это время происходил процесс, собирались конкретные доказательства, чтобы обвинение могло выдвинуть обоснованное обвинение соответствующим лицам. И сейчас мы получили первый результат с обнародованием этого видео. Но за это время руководитель, который, по моему мнению должен быть привлечен к ответственности, он уже уволился", - говорит Павличенко.

Правозащитник также пояснил, что большое количество таких случаев не фиксируется на камеру.

"Чтобы преступник документировал факт совершения собственного преступления - это надо еще иметь такой уровень понимания... Есть жесткие колонии, которые отличаются такой формой отношения к осужденным", - отметил Павличенко.

Он также объяснил, каким образом государство может бороться с подобными ситуациями. По его словам, есть несколько инструментов.

"Во-первых, у нас существуют такие национальные превентивные механизмы, которые направлены на предотвращение такого обращения. Кроме того, нужно делать все, чтобы исполнители такого обращения становились известными. Также, есть вопросы к правоохранительным органам, которые проводят надзор за условиями в месте отбывания наказания. Они неоднократно были там, однако никоим образом не реагировали на нарушения. Еще важно, что заключенные должны сами обращаться в правозащитные организации. Кстати, в этом случае именно последний механизм сработал, поскольку распространенное видео отправили одной из таких организаций", - объясняет Павличенко.

Правозащитник также добавляет, что эти правовые методы в основном решают большинство конфликтных ситуаций. Однако в некоторых колониях не обращаются к ним, поскольку есть "значительно более простые методы".

"А хуже всего то, что оно еще является институционализированным. То есть такие действия осуществляются по прямому указанию руководства колонии, которое не то что знает об этом, оно отдает приказ. Оно, скажем так, санкционирует такую политику", - заключает Павличенко.

Пытки заключенных в "Божковской исправительной колонии (№16)": что известно

Накануне работники ГБР разоблачили служащих исправительной колонии на Полтавщине, которые издевались и били заключенных. Впоследствии также было опубликовано видео избиения заключенных. Задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти одного часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением. Сейчас служащим объявлено о подозрении.

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