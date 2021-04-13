Автобусы стояли на частной территории, когда огонь с сухостоя перекинулся на транспорт.

В селе Большие Глебовичи Львовской области неизвестные подожгли траву, из-за чего сгорели три маршрутки.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Автобусы стояли на частной территории, когда огонь с сухостоя перекинулся на транспорт.

Два десятка спасателей тушили пламя более получаса, но маршрутки, принадлежавшие частному предпринимателю, успели выгореть до основания и восстановлению уже не подлежат.

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Сжигание сухой травы в Украине

В Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В 2020 году на 50% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество пожаров в природных экосистемах, а также увеличилась общая площадь, охваченная огнем - в 4 раза (2020 год - 23 тыс. 791 пожар, 69 тыс. 615 га, 2019 год - 16 тыс. 36 пожаров, 17 тыс. 249 га). Также сказано, что в государственном лесном фонде количество пожаров увеличилось более чем в 4 раза, а площадь - в 42 раза по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году из-за сжигания сухой травы в Украине произошло несколько крупных пожаров. Например, в Житомирской области горело почти все село.

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Автор: Олег Давыгора