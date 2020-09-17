По информации Вартових Еспрессо, пострадавших в результате ДТП нет.

На перекрестке Липской и Институтской в Киеве произошла авария: две легковушки сцепились корпусами в результате удара и выехали на пешеходный переход.

Об этом сообщают в Facebook Вартові Еспрессо.

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В организации уточняют, что за рулем был сын действующего депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича.

«Автомобиль "Sang Yong" ехал по улице Липской, не пропустил на перекрестке "Mercedes", за рулем которого находился сын Шуфрича – Нестор Несторович», – говорится в коротком сообщении в соцсети.

По информации часовых, пострадавших в результате ДТП нет. Однако повреждены автомобили: корпуса обеих легковушек прогнулись от силы столкновения.

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Автор: Яна Ставская