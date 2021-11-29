На теле мужчины обнаружили признаки насильственной смерти.

В Ривненской области сын нашел во дворе тело убитого отца.

Как сообщает полиция Ровенской области, сигнал об обнаруженном без признаков жизни 56-летнего жителя поселка Ракитное поступил 28 ноября правоохранителям от его 29-летнего сына.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила без признаков жизни тело хозяина дома.

"На теле мужчины обнаружены признаки насильственной смерти, в частности черепно-мозговую травму. Кроме того, возле него обнаружили мертвого щенка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРасстрел АТОшников На Житомирщине: обвиняемый сделал громкое заявление в суде (фото)По факту умышленного убийства зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, ранее сообщалось, как на Волыни мужчину заживо закопали в "могиле": он оказался в реанимации.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк