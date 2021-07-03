Смерть 16-летней Марии Бондаренко в начале мая потрясла жителей села Бреусовка.

Тело 16-летней Марии Бондаренко, скончавшейся после изнасилования в селе Бреусовка Полтавской области, выбросили на обочину ее подруга и трое парней. После этого один из них отправился домой, чтобы успеть на онлайн-урок в школе, двое начали высаживать арахис, а насильник - отмывать следы преступления в машине.

Новые подробности громкого дела узнал Obozrevatel.

В понедельник, 29 апреля, Маше позвонила подруга по лицею Наталья и позвала в гости. Обе девочки из-за карантина находились не в общежитии, а в Бреусовке. В этот вечер к Наталье с ее 20-летним парнем Станиславом пришли его младший брат, 15-летний Артем, и такого же возраста его друг Владислав. Компания решила пожарить шашлыки и хорошо отдохнуть.

"Наташа стала вызванивать подруг, однако те отказались прийти. А Маша согласилась, несмотря на позднее время. Бабушка, правда, была против, но внучка ее уговорила. Причем для этого привлекла и дядю", – рассказали собеседники Obozrevatel в правоохранительных органах.

В показаниях фигуранты утверждали, что до того, как Маша стала с ними пить, она уже где-то "сильно употребляла". Потом Мария с Владиславом съездили на велосипеде в магазин еще за алкоголем. Спустя время девочка снова отправилась туда, но уже с Артемом. Во время дачи показаний, как рассказали источники издания, Владислав заявил, что по дороге она упала и сильно ударилась.

"Подросток заявил, что взял ее на руки и отнес сначала к магазину, но подумал, что ее увидят выпившей и решил отнести за здание поблизости. Затем отправился за братом и друзьями, чтобы они помогли. В итоге вместе с Владиславом они дотащили Марию до дома ее подруги, но решили оставить ее на заднем сиденье автомобиля Станислава. 15-летние парни посидели минут 10 в автомобиле, а затем Владислав отправил друга в дом. Сказал, что, мол, сам побудет с девушкой, которая якобы крепко спала", – рассказал собеседник издания.

На следующее утро парни открыли машину и увидели там тело мертвой Марии. Артем со своим старшим братом якобы хотели вызвать полицию, но Владислав заявил, что этого делать нельзя, так как у него был "секс с Машей".

"А потом, по словам двух фигурантов, Влад заявил, что надо вывезти тело и избавиться от него, а если братья откажутся, то он заявит правоохранителям, что они – соучастники и тоже "занимались с ней сексом", – рассказал источник.

В итоге в машину к мертвой девушке сели ее вероятный насильник Владислав, а также Станислав, Артем и ее подруга Наталья. Они выехали за село и выбросили тело из машины на обочину.

После этого Артем поехал к бабушке в соседнее село на дистанционный урок, его старший брат Станислав с Наташей принялись высаживать арахис на ее огороде. А вот Влад, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, стал отмывать машину старшего друга от следов преступления.

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Что известно об убийстве Марии Бондаренко

Смерть 16-летней девушки в начале мая потрясла жителей села Бреусовка. Несмотря на то, что на теле жертвы нашли следы насильственной смерти, ее гибель пытались представить как результат отравления алкоголем.

Местные жители отказались проводить похороны, требуя от полиции зафиксировать все травмы. Как заявила бабушка Марии, судмедэксперт признался ей, что смерть была насильственной - несовершеннолетнюю якобы оглушили и потом издевались над ней. При этом этом он просил никому об этом не рассказывать.

Рядом с местом у дороги, где лежало тело, обнаружили поломанные кусты и следы шин, а на растениях нашли частички синей краски. Предполагалось, что синий автомобиль съехал на обочину якобы тогда, когда тело девушки вывозили на окраину села.

По словам местных жителей, парень подружки погибшей ездил именно на таком авто. Известно, что перед смертью Марии он виделся с ней в общей компании. Жители села грозились устроить самосуд над компанией, вместе с которой провела последнюю ночь умершая.

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Автор: Денис Прядко