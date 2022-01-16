Родители ребенка не захотели, чтобы его отправили в больницу, поскольку якобы очень спешили в захваченный РФ Крым, узнали журналисты.

В поезде сообщением Киев – Херсон 5-лeтний мaльчик, который ехал с родителями, получил ожоги 8% тела.

Ребенок пострадал в поезде из-за того, что опрокинул на себя чашку, в которой был очень горячий чай, сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".

По его данным, в поезде ребенок получил ожоги ног.

На херсонском вокзале поезд ждала скорая помощь. Медики оказали помощь мальчику и хотели его госпитализировать, но родители не захотели, чтобы ребенка отправляли в больницу.

"…poдитeли нaoтpeз oткaзaлиcь и сообщили, что им нeoбxoдимo былo cpoчнo exaть дaльшe в Kpым", – отмечается на канале.

Читайте также"Терпи и молчи": пьяный пассажир угрожал женщине в поезде "Укрзализныци", но ей никто не помогРанее похожий инцидент произошел в поселке Свитанок, который находится в Голопристанском районе Херсонской области. В поселке 16-летнюю девушку посетила "гениальная идея" – включить в розетку электрический кипятильник и от него подкурить свою сигарету.

После воплощения в жизнь такой идеи девушка получила ожог левой части лица.

Вас также могут заинтересовать новости: