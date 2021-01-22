В Днепре женщина повесилась в подъезде / фото dp.informator.ua
22 января в Днепре в подъезде жилого дома на проспекте Поля обнаружили повешенной женщину.
Прибывшие не место происшествия медики констатировали ее смерть, пишет Информатор.
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Отмечается, что женщина повесилась на лестничной клетке в подъезде, на первом этаже. Личность умершей удалось установить - ею оказалась жительница дома.
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