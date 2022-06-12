В прокуратуре отмечают, что свою вину обвиняемый "признал полностью и искренне раскаялся".

В Киеве суд огласил приговор мужчине, который в телефонных разговорах отрицал военные преступления России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба столичной городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Прокуратурой доказано, что с марта 2022 года по апрель 2022 года мужчина, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территории нашего государства, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицал факты убийств и изнасилований мирного населения Украины российскими военнослужащими, а также совершение ими других военных преступлений на временно оккупированных территориях, чем совершил отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году", - говорится в сообщении.

Подольский районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины и приговорил к одному месяцу ареста.

Отмечается, что свою вину обвиняемый "признал полностью и искренне раскаялся".

Как сообщал УНИАН, ранее на Хмельнитчине женщины заявили об избиении, а получили подозрение в коллаборационизме.

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