Она должна установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы о преступлениях в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

В Украину прибыла Независимая международная комиссия ООН, расследующая преступления России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что заместитель председателя ВР Елена Кондратюк провела рабочую встречу с членами комиссии, председателем которой является Эрик Месе, а также в ее состав входят Ясминка Джумхур и Пабло де Грейф.

Кондратюк заверила независимую международную комиссию ООН, что Верховная Рада будет способствовать успешной работе миссии.

Также она сообщила, что во время встречи были обсуждены направления работы Комиссии в Украине, созданной для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача - установить подозреваемых, собрать улики и подготовить материалы, чтобы никто не избежал наказания.

Кроме того, заместитель председателя парламента акцентировала, что кроме преступления агрессии, Россия совершает в Украине многочисленные военные преступления и преступления против человечности, которые свидетельствуют о геноциде украинского народа.

"Наши правоохранительные органы ведут расследование в отношении более 16 тысяч военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных с 24 февраля 2022 года, в частности в отношении более пяти тысяч убийств и шести тысяч ранений гражданских. К сожалению, эти цифры растут ежедневно", - подчеркнула Кондратюк.

Она добавила, что в то же время отдельное расследование проводится по факту преступления геноцида.

Депутат также выразила благодарность Международному уголовному суду, который проводит собственное полноценное расследование по просьбе 42 стран. "Работают совместные следователи и консультативные группы, которые помогают в расследовании российских военных преступлений в Украине", - отметила вице-спикер.

Она подчеркнула, что Украина ценит позицию всех международных партнеров, которые присоединились и открыли собственные производства по многочисленным преступлениям России в Украине. "Справедливое наказание всех, кто давал приказы и совершал зверства против наших граждан, должно быть неотвратимым. Это общая задача всего цивилизованного мира. Мы ожидаем, что Комиссия ООН будет расследовать все эти преступления и даст им свою однозначную оценку", - сказала парламентарий.

В свою очередь представители комиссии отметили, что им поручено провести, в соответствии с международными стандартами, отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и в марте 2022 года.

Также Месе проинформировал о работе комиссаров по сбору фактов о совершенных преступлениях для представления информации Совету ООН по правам человека и доклада Генеральной Ассамблее ООН на ее 77-й сессии.

"Кроме того, обратила внимание комиссии ООН, что ее деятельность должна охватывать не только текущие события, а их первопричины. Призвала миссию изучить факты и преступления РФ, которые произошли в предыдущие годы. В частности во временно оккупированном Крыму, на Донетчине и Луганщине, где они имели место на протяжении последних восьми лет", - отметила Кондратюк.

Как сообщал УНИАН, по словам главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, в Украине для расследования военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, направлено 42 следователя Международного уголовного суда (МУС). Он отметил, что это "самое большое развертывание, когда-либо сделанное его офисом". В группу следователей входят 30 специалистов из Нидерландов, в частности, судмедэксперты и аналитики, которым предстоит "найти факты и установить истину".

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