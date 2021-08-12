Деканат университета театра и кино имени Карпенко Карого девушкам не помог.

Украинская актриса Анастасия Вергелес рассказала, что преподаватель университета театра и кино имени Карпенко Карого Владимир Талашко совершал противоправные действия в ее адрес.

Об этом сообщает НВ.

Девушка призналась, что после окончания первого курса Талашко начал пошло шутить в ее адрес. Мол, он хочет ее раздеть и посмотреть на ее размер груди.

"Я разделась, сняла футболку или кофту, я уже не помню, осталась в нижнем белье и сделала этюд", - сказала Вергелес.

Также она добавила, что однажды пожаловалась своему отцу и у него был серьезный разговор с Талашко. Но домогательства со стороны преподавателя так и не прекратились. Он морально уничтожал девушку своим поведением.

"Мы с девчонками пошли в деканат, чтобы написать заявление о том, что нам хочется, чтобы заменили мастера. Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть "крыша" и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета", - говорит актриса.

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В связи с этим девушка решила перепоступить на параллельный курс, но ее не приняли из-за звонка Талашко. По словам Анастасии, преподаватель сказал, что она лучшая его ученица.

"Когда я ходила перепоступить на параллельный курс, мне мастер из актерского курса сказал: "Настя, смотри, мы тебя не примем, потому что мы знаем Талашко, нам не нужны проблемы. Он нам звонил, говорил, что ты лучшая его ученица, мы просто тебя не возьмем". И мне пришлось после окончания второго курса поступать заново в Карпенко-Карого на специальность диктор и телеведущий на первый курс к другому мастеру", - добавила Вергелес.

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Автор: Диана Могилевич