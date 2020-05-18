В Виннице из окна многоэтажки обстреляли автомобиль: подозреваемый задержан (фото, видео)

По информации правоохранителей, у задержанного до этого не было проблем с законом.

В Виннице полицейские задержали 20-летнего парня, который открыл стрельбу из окна 10-го этажа дома.

Читайте такжеНа столичном Подоле стреляли - есть раненый (фото)Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, ночью 18 мая правоохранителям поступила информация о том, что из многоэтажного дома по улице Покрышкина в Виннице происходит стрельба из оружия.

Отмечается, что о преступлении в полицию сообщил местный житель.

«Когда мужчина сел в припаркованный возле дома автомобиль и пытался отъехать - по машине кто-то начал стрелять. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам мужчина не пострадал», - говорится в сообщении.

Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что, вероятно, стреляли из пневматического оружия.

Полицейские установили квартиру на 10-м этаже дома, из которой производились выстрелы, установили ее владельцев и личность находившегося там злоумышленника.

По информации правоохранителей, 20-летний житель Винницы ранее не имел проблем с законом.

В квартиру полицейским удалось зайти вместе с родственниками парня. Он сначала отказывался от предоставления каких-либо объяснений, но впоследствии выдал пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение наказывается заключением на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

Ранее УНИАН писал, как вечером 11 апреля в Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге, в результате инцидента никто не пострадал.