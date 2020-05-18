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В Виннице из окна многоэтажки обстреляли автомобиль: подозреваемый задержан (фото, видео)

19:00, 18 мая 2020
Происшествия
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В Виннице обстреляли автомобиль / скриншот

Читайте такжеНа столичном Подоле стреляли - есть раненый (фото)Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, ночью 18 мая правоохранителям поступила информация о том, что из многоэтажного дома по улице Покрышкина в Виннице происходит стрельба из оружия.

Отмечается, что о преступлении в полицию сообщил местный житель.

«Когда мужчина сел в припаркованный возле дома автомобиль и пытался отъехать - по машине кто-то начал стрелять. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам мужчина не пострадал», - говорится в сообщении.

Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что, вероятно, стреляли из пневматического оружия.

Автомобиль, по которому стреляли  / vn.npu.gov.ua

Полицейские установили квартиру на 10-м этаже дома, из которой производились выстрелы, установили ее владельцев и личность находившегося там злоумышленника.

По информации правоохранителей, 20-летний житель Винницы ранее не имел проблем с законом.

В квартиру полицейским удалось зайти вместе с родственниками парня. Он сначала отказывался от предоставления каких-либо объяснений, но впоследствии выдал пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение наказывается заключением на срок от трех до семи лет.

Пистолет направили на экспертизу / vn.npu.gov.ua

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

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