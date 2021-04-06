По факту стрельбы проводится служебное расследование.

Военных, устроивших стрельбу в поезде, уже уволили с должностей.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины на своей странице в Facebook.

Установлено, что военнослужащие, которые ехали из Краматорска в Киев, около 02:00 применили огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка – Киев. В результате инцидента никто не пострадал.

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Впоследствии сотрудники Нацполиции задержали дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУУФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФС Госспецсвязи по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 296 части 4 и ст. 345 части 1 УК Украины. Задержание осуществлено на территории железнодорожной станции Красноград Харьковской области.

«Приказом от 6 апреля указанные военнослужащие уволены с должностей путем зачисления в распоряжение», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебное расследование.

Стрельба в поезде: что известно

Сегодня сотрудники "Укрзализныци" совместно с Национальной полицией разоружили двух пассажиров поезда № 126" Константиновка-Киев" – военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне.

К операции привлекли спецподразделение КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. Спецназовцы задержали преступников за несколько минут.

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Автор: Денис Прядко