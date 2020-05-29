Названо количество задержанных во время перестрелки в Броварах (видео)

Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия.

Во время перестрелки в Броварах между молодчиками, которые якобы представляли законный и нелегальный бизнес с пассажирских перевозок, задержали 11 человек.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. По данным полиции, на месте были задержаны 10 подозреваемых в перестрелке.

"В настоящее время задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, утром в Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, массовые задержания продолжаются.

По факту конфликта возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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