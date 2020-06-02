Задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом, причастных к перестрелке в Броварах

Фигурантам объявили подозрения в бандитизме и покушении на умышленное убийство двух и более человек.

В Киеве, Броварах и Ирпене задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха» («Журавль»), которые принимали участие в перестрелке перевозчиков в Броварах 29 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Сейчас 13 злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице. Всем 15 объявлено о подозрения в бандитизме и покушении на убийство двух и более человек.

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Во время проведения 20 обысков по местам их проживания сотрудники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маска. Также полицейские изъяли 8 автомобилей премиум-класса.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры относительно установления и задержания всех участников вооруженного конфликта.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой за междугородние маршрутные перевозки. В результате конфликта пострадали трое человек, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

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