Стрельба в Броварах: в МВД рассказали, что именно не поделили нарушители

Правонарушители приехали с оружием в Бровары утром в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

После проведения первоочередных следственных действий подтвердилось, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в настоящее время задержаны 24 участника события.

Следствием установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союз Авто", и маршрут 706 ООО "Евро-Авто-Альянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.

Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

В полиции напомнили, что после стрельбы на месте происшествия правоохранители задержали 11 вооруженных нарушителей, изъяли три транспортных средства, а затем в Винницкой и Житомирской областях задержали еще 13 участников конфликта.

"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока. Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются", - добавили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой относительно междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В связи со стрельбой в Броварах и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что "ситуация с нелегальными перевозками назревала годами". Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на броварских маршрутах, определенных КОДА, и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности, ООО "Евро-Авто-Альянс" (маршруты 706, 707) и ООО "Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906)). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОДА, более года никаких изменений в этих маршрутах и перечне компаний, которые обслуживают, не происходило.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Позже сегодня от исполнения обязанностей отстранен начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос, а его заместитель - начальник областной криминальной полиции и руководитель оперативной службы уволены. Как пояснили в полиции, причиной стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

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