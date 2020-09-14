В результате инцидента один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи ему диагностировали поверхностную рану головы.

В Белой Церкви 74-летний мужчина средь бела дня устроил стрельбу из винтовки по шумной компании.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Пенсионер устроил стрельбу с балкона 4-го этажа многоквартирного дома по компании людей, которые отдыхали рядом. Он пояснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать.

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В результате инцидента один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи ему диагностировали поверхностную рану головы.

Полицейские изъяли у стрелка пневматическое ружье ИЖ-38. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту хулиганства следователи полиции открыли уголовное производство. Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Денис Прядко