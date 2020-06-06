Двое киевлян устроили стрельбу в заброшенном тире: оружие изъяли (фото)

Мужчины приехали в Бородянский район "пристреливать" охотничье оружие.

В Киевской области полицейские изъяли охотничье оружие у двух мужчин, которые устроили стрельбу в заброшенном тире.

Читайте такжеПравоохранители провели обыски у участников стрельбы в БроварахОб этом говорится в сообщении на сайте Главного управлении Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что сегодня около 11.40 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Бородянском районе, между селами Здвижевка и Бабинцы, неподалёку от озера, слышны выстрелы.

"Уже спустя несколько минут на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции. Там работники полиции обнаружили двух столичных жителей, которые приехали в Бородянский район "пристреливать" собственное охотничье оружие на территории заброшенного бывшего тира", - сообщили в полиции.

Полицейские изъяли у нарушителей оружие, разрешительные документы на него.

За нарушение правил обращения с огнестрельным охотничьим оружием правоохранители составили в отношении мужчин административные протоколы по статье 191 (Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов) КоАП.

Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

"Киевлянам угрожает наложение штрафа от семи (119 грн) до десяти (170 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с возмездным изъятием оружия и боевых припасов или без такового", - добавили в полиции.

Ранее УНИАН писал, что в перестрелке в Броварах 29 мая принимали участие работники 4 охранных фирм.

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