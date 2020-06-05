В перестрелке в Броварах принимали участие работники 4 охранных фирм – МВД
МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, работники которых принимали участие в перестрелке в Броварах.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.
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«Следователи Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовных производств относительно стрельбы в Броварах, обратились в МВД для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации предварительного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области», – заявили в министерстве.
Приказами МВД полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности: ООО «Профохрана», ООО «Охранная группа «Киев-центр», ООО «ДВ-Секьюрити», ООО «Охранная группа «Форт-3».
Заместитель министра добавил, что следствием установлено, что лица, которые имеют отношение к указанным охранных фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовым мероприятиям, где применялись незаконные действия.
Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок. В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.
По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.
Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.
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