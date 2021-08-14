По словам работника СМИ, во время беспорядков неизвестные нанесли ему телесные повреждения.

По факту нанесения телесных повреждений журналисту во время акции возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избила его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Печерское управление полиции с заявлением о правонарушении обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия, добавили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Столкновения возле Офиса президента в Киеве

14 августа возле офиса президента на Банковой состоялась акция протеста, организованная "Национальным корпусом". В результате беспорядков пострадали 7 правоохранителей и нацгвардейцы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что каждый гражданин имеет право на мирный протест, однако любые насильственные действия как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными.

Автор: Тамара Отовская