Во Львовской области 17-летний юноша получил ожоги во время пожара в деревянной церкви.
Читайте такжеВ Киеве эвакуатор разбил четыре припаркованных машины (видео)
Как информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в храме в с. Грицеволя Радеховского района в Службу спасения "101" поступило вчера около 21:00.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание храма было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в 23:13. Огнем уничтожена церковь, но удалось спасти колокольню.
В результате пожара получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей юноша, 2003 года рождения. От госпитализации он отказался.
Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Другие новости
- На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик и заблокировал движение (фото)
- В Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения
- На Сумщине в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибли три человека
- ДТП с переворачиванием грузовика с топливом под Борисполем попало на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram