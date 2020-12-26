Храм сгорел, но удалось спасти колокольню. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Во Львовской области 17-летний юноша получил ожоги во время пожара в деревянной церкви.

Читайте такжеВ Киеве эвакуатор разбил четыре припаркованных машины (видео)

Как информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в храме в с. Грицеволя Радеховского района в Службу спасения "101" поступило вчера около 21:00.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание храма было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в 23:13. Огнем уничтожена церковь, но удалось спасти колокольню.

В результате пожара получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей юноша, 2003 года рождения. От госпитализации он отказался.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк