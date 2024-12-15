При осмотре микроавтобуса пограничный наряд заметил, что транспортное средство оборудовано дополнительной стенкой.

На Закарпатье в бусе, оборудованном двойной стенкой, пограничники обнаружили 8 мужчин из разных регионов Украины, которые пытались незаконно выехать за границу. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что мужчин вез в "Мерседес Спринтер" в приграничье 63-летний житель Закарпатья. Бус остановили на одном из контрольных постов пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда, тогда водитель утверждал, что не везет ничего, кроме овощей.

"Во время осмотра микроавтобуса пограничный наряд заметил, что транспортное средство оборудовано дополнительной стенкой. Как выяснилось, за стенкой поместились восемь мужчин: один житель Херсонщины, один житель Житомирщины и по двое жителей Киевщины, Закарпатья и Львовщины", – говорится в сообщении.

Все восемь мужчин планировали отправиться в Венгрию.

Отмечается, что водитель и мужчины, которые пытались выехать из страны, были задержаны. Их доставили в пограничное подразделение.

"В действиях украинца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Сейчас оперативники отряда выясняют все детали организации "путешествия" украинцев", – резюмировали в ГПСУ.

Незаконное пересечение границы

В Румынии нашли тело мужчины, который пытался сбежать из Украины. Он замерз насмерть, после чего его тело нашли румынские спасатели. У погибшего при себе был паспорт, благодаря чему выяснилось, что он был гражданином Украины 1995 года рождения.

Ранее на Закарпатье правоохранители разоблачили креативную схему побега уклонистов за границу – они пытались на ходу запрыгнуть в поезд, который направлялся за границу. "Операция" проводилась в темное время суток неподалеку от границы с Венгрией.

Известно, что организаторов схемы задержали и отправили в изолятор временного содержания в Закарпатской области. Некоторые из них оказали сопротивление при задержании.

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