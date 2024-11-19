Сейчас количество попыток незаконного пересечения границы значительно снизилось.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Государственная пограничная служба ежедневно задерживала до 90 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Могу отметить, к сожалению, с момента введения военного положения в Украине, в тех ограничениях, которые начали действовать на границе, количество желающих незаконно пересечь границу, начиная с 24 февраля 2022 года, если сравнить период до (до вторжения - УНИАН) выросло значительно. Фактически наибольшее количество нарушителей все же задерживали в начале введения военного положения... Тогда одномоментно за сутки могли задерживаться 80-90 человек", - поделился он.

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По словам Демченко, со временем эти показатели пошли на спад. В то же время, в отдельные периоды, особенно, когда этому способствует погода, количество попыток незаконного пересечения границы растет, а когда идут холода, динамика уменьшается.

"И собственно за последний период, начиная с июля отмечаем постепенное уменьшение попыток незаконного пересечения границы, но, к сожалению, они продолжаются. Ежедневно наши пограничные наряды, наши оперативные сотрудники в сотрудничестве с другими правоохранительными органами задерживают нарушителей, разоблачают преступные организованные группы, которые пытаются нажиться на том, что обещают содействие в незаконном пересечении", - отметил спикер.

По его словам, обычно мужчины обращаются к третьей стороне, к различным так называемым "социальным ресурсам", где просят помощи, чтобы им посодействовали в незаконном пересечении границы. За это уклонисты платят деньги, а взамен получают, как правило, инструкцию о том, как добраться до границы.

"Фактически это обман людей", - подчеркнул Демченко.

Государственная пограничная служба - важные новости

Напомним, что в августе на украинско-румынской границе произошло нападение на украинских пограничников. Неизвестные отобрали у них оружие, гранаты и прорвались в Румынию.

Кроме того, недавно пограничники уничтожили российский флаг на Черниговщине. Диверсионно-разведывательная группа РФ покинула район еще до ликвидации установленных флагов.

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