На станции метро «Университет» в Киеве группа спортсменов зверски избила сотрудников СБУ.
Об этом сообщается в Центре «Миротворец» на странице в Facebook.
«11.02.2021 года на станции метро «Университет» в Киеве группа лиц напала на двух сотрудников СБУ, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Центр «Миротворец» просит тех, кому известны нападающие, предоставить информацию о них», - говорится в сообщении.
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В комментариях к этому посту выложили и видео происшествия в столичной подземке.
Как сообщает «Резонанс» со ссылкой на информированные источники, речь идет о молодых профессиональных спортсменах - всего семь человек - мастерах спорта по боевому самбо, неоднократных победителях национальных чемпионатов и международных соревнований.
Им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 296 (Хулиганство) УК.
Сообщается, что спортсмены не платили за проезд в метро, просто перепрыгнув через турникеты. Им сделали замечание сотрудники СБУ, ехавшие рядом на эскалаторе. И спортсмены «отомстили» им уже на платформе.
Также сообщается, что у сотрудника СБУ - перелом костей носа, носовой перегородки, открытая черепно-мозговая травма. Пострадавший - офицер военной контрразведки, который воевал на Донбассе, в том числе, в Широкино и Авдеевке.
По данным «Резонанса», 18 февраля суд избрал спортсменам меру пресечения - двоих несовершеннолетних передали под надзор родителей, остальных отпустили под личное обязательство.
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