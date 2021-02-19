Один из силовиков сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

На станции метро «Университет» в Киеве группа спортсменов зверски избила сотрудников СБУ.

Об этом сообщается в Центре «Миротворец» на странице в Facebook.

«11.02.2021 года на станции метро «Университет» в Киеве группа лиц напала на двух сотрудников СБУ, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Центр «Миротворец» просит тех, кому известны нападающие, предоставить информацию о них», - говорится в сообщении.

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В комментариях к этому посту выложили и видео происшествия в столичной подземке.

Как сообщает «Резонанс» со ссылкой на информированные источники, речь идет о молодых профессиональных спортсменах - всего семь человек - мастерах спорта по боевому самбо, неоднократных победителях национальных чемпионатов и международных соревнований.

Им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Сообщается, что спортсмены не платили за проезд в метро, просто перепрыгнув через турникеты. Им сделали замечание сотрудники СБУ, ехавшие рядом на эскалаторе. И спортсмены «отомстили» им уже на платформе.

Также сообщается, что у сотрудника СБУ - перелом костей носа, носовой перегородки, открытая черепно-мозговая травма. Пострадавший - офицер военной контрразведки, который воевал на Донбассе, в том числе, в Широкино и Авдеевке.

По данным «Резонанса», 18 февраля суд избрал спортсменам меру пресечения - двоих несовершеннолетних передали под надзор родителей, остальных отпустили под личное обязательство.

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Автор: Денис Прядко