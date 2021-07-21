На заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

Специалисты говорят, что в результате аварии на химическом заводе "Ривнеазот" могут выпадать кислотные дожди.

Об этом пишет Суспільне.

По словам преподавательницы химии Оксаны Мысиной, оранжевые газы на фото очевидцев являются нитрозными газами или "лисьим хвостом": "Это оксид нитрогена четырехвалентного. Нитратная кислота разлагается на этот газ, и он затем может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей".

Кислотные дожди могут повлиять на растительность, но для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Мысина добавила, что на этот период лучше поберечься: лишний раз не выходить на воздух, побыть дома.

Читайте такжеВзрыв на заводе "Ривнеазот": в ОГА рассказали деталиАгрохимик Сергей Адаменко подчеркнул опасность нитрозных газов, но специалисты пока не обладают точными данными их концентрации.

"Попадая на почву в больших дозах, они (нитрозные газы – ред.) могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения. Их большое количество также может вызвать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такое облако пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна", – ответил Адаменко.

По словам чиновников, выбросы на заводе "в пределах нормы". Ветер был в северо-восточном направлении, на Ривне облако не пошло.

Взрыв на заводе "Ривнеазот": что известно

Вечером, 20 июля, на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заверили, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Правоохранители по факту аварии возбудили уголовное производство за нарушения правил безопасности.

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Автор: Яна Ставская