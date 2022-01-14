В результате аварии на месте происшествия погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Люди, которые находились в маршрутке, не пострадали.

В Днепропетровской областив результате столкновения маршрутного автобуса с легковушкой погиб человек.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ДТП произошло 14 января около 08:30 на автодороге Мелиоративное-Песчанка.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ 2101" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом "БАЗ", который двигался по маршруту №721.

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"После столкновения произошло возгорание автомобиля и автобуса. Во время аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель – они не пострадали. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомобиля "ВАЗ", личность которого сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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