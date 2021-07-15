У женщины диагностировано психическое заболевание.

В городе Каменское Днепропетровской области дочь с психическим расстройством 10 дней прожила с телом матери.

Об инциденте пишет местный сайт Днепр.Час со ссылкой на местную жительницу Елену Корму.

Отмечается, что тело скончавшейся женщины обнаружили прибывшие на место полицейские. Их вызвали после того, как в одном из многоэтажных жилых домов соседи стали задыхаться от зловония.

По словам местной жительницы запах разложения соседи почувствовали несколько дней назад. В среду, 14 июля, они обратились к спасателям, однако те перенаправили их в полицию.

Читайте такжеПод Днепром нашли мертвым мужчину, чьего ребенка до полусмерти избили домаПрибывшие правоохранители снова связались с ГСЧС, однако те не приехали. Поэтому полицейским пришлось залезать в квартиру через окно.

В квартире они увидели тело пожилой женщины. Также в квартире находилась дочь покойной, у которой диагностировано психическое заболевание.

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Автор: Катерина Шварц