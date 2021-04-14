У ребенка медики диагностировали значительное переохлаждение и обезвоживание.

В городе Каменское Днепропетровской области в пакете у железнодорожных рельсов нашли новорожденного мальчика.

Читайте такжеТело закопали на огороде: на Харьковщине расследуют загадочную смерть младенцаКак сообщает ТСН, местная жительница гуляла с собакой, и внезапно пес потащил ее в кусты. Там в пакете лежал обнаженный мальчик, завернутый в тряпье. Женщина сразу вызвала полицию и "скорую".

Медики говорят, что малышу повезло, что не стал жертвой бродячих животных и не замерз насмерть. Его в тяжелом состоянии доставили в Днепр в Центр матери и ребенка. У новорожденного сильное переохлаждение и обезвоживание. В настоящее время медики его обследуют и угрозы для жизни нет.

«Младенцу очень и очень повезло в жизни. У него был ангел-хранитель, который уже многих людей свел с этим ребенком в первые часы его жизни. Будем надеяться на спасение, чудо произойдет», — говорит заместитель медицинского директора Центра матери и ребенка им.Руднева Виктория Остромецкая.

Тем временем полиция разыскивает мать младенца. За то, что бросила ребенка в опасности, ей грозит три года тюрьмы.

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Автор: Ирина Погорелая