Злоумышленник пытался обнаружить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного информатора ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны в Донецкой области. Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленник хранил дома боевую гранату, которую планировал взорвать, если его разоблачат правоохранители. Однако сотрудники спецслужбы вовремя обезоружили и обезвредили фигуранта.

По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска. Прежде всего вражеский приспешник пытался обнаружить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск. Также отмечается, что злоумышленник готовил для агрессора схемы расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

В СБУ проинформировали, что развединформация нужна была оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям. Впрочем, Служба безопасности своевременно разоблачила российского информатора, задокументировала его преступные действия и задержала.

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Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, которая сотрудничает с ФСБ РФ.

"По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, "нужных" врагу. Полученные сведения он присылал мессенджером россиянке, а она переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, который воюет против Сил обороны на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения)

Кроме того, как заявили в СБУ, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанного. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Охота на предателей

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины и призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди различных национальных общин Украины.

Так, фигуранты героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование Сил обороны.

В частности, в Одессе задержан местный блогер, разместивший в Тикток собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года. На Киевщине киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в Facebook и Telegram агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться оккупантам. Злоумышленница использовала и интернет-ресурсы для распространения фейков о различных национальных общинах Украины.

В Черкасской области разоблачили местного жителя, который выступал в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в РФ, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине. В Днепре задержали координатора местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки в отношении представителей местных религиозных общин.

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