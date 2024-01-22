Ему и еще 3-м задержанным вражеским агитаторам сообщено о подозрении, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины и призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди различных национальных общин Украины.

За информацией СБУ, фигуранты героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование Сил обороны.

В частности, в Одессе задержан местный блогер, разместивший в Тикток собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года. Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа "Искандер", что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

Видео дня

Несмотря на это, фигурант пытался "отбелить" военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире росТБ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы.

Также на Киевщине киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в Facebook и Telegram агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам. Злоумышленница использовала и интернет-ресурсы для распространения фейков о различных национальных общинах Украины.

В Черкасской области разоблачили местного жителя, который выступал в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в РФ, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

В Днепре задержали координатора местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки в отношении представителей местных религиозных общин.

Как сообщили в СБУ, сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Также преступные действия двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Другие похожие инциденты

Как сообщал УНИАН, в январе в Херсонской области задержали коллаборантку. На посту "заместителя председателя избиркома РФ" помогала российским захватчикам провести фейковый референдум. Речь идет о жительнице села Борозенское Бериславского района, которая после захвата населенного пункта добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.

Коллаборантка организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России. Кроме того, злоумышленница требовала от людей ставить "нужные" отметки в так называемых бюллетенях для масштабной фальсификации итогов псевдореферендума.

Также в этом месяце на Днепропетровщине задержали чиновника" Укрзализныци", который шпионил за эшелонами ВСУ. Предатель был завербован ФСБ летом этого года, в поле зрения российской спецслужбы попал из-за активности в прокремлевских Телеграм-каналах.

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