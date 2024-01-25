Расследование осуществляется по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области Российской Федерации.

Отмечается, что расследование осуществляется по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас СБУ проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета", - говорится в официальном комментарии СБУ для УНИАН.

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Досудебное расследование продолжается.

Падение Ил-76 под Белгородом - главные новости

Вчера, 24 января, утром под Белгородом разбился военный транспортный самолет Ил-76. в РФ заявили, что в результате погибло более 70 человек, среди которых большинство якобы пленные украинцы, которых готовили к обмену.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что не имеют достоверной информации по поводу того, кто находился на борту сбитого Ил-76. в то же время разведчики подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными, однако он так и не состоялся. При этом Украина сделала все необходимое от себя – в частности, привезла российских пленных на согласованное место.

Распространяемая властями Российско Федерации информация о том, что на сбитом накануне самолете Ил-76 находились 65 украинских военнопленных для согласованного обмена, может не соответствовать действительности. Об этом в своей статье для Forbes пишет военный аналитик Дэвид Экс.

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