В начале года злоумышленник вышел из тюрьмы и снова совершил убийство.

Женщину, которая жила в палатке на столичной Оболони, убил 66-летний гражданин Грузии Тенгиз Ецадеишвили. Его жертвой стала 37-летняя Оксана Кеня.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, женщина приехала из Черниговской области и работала кассиром в магазине, а также продавала фрукты. Для экономии в теплое время года она жила в палатке. 4 сентября она была найдена мертвой.

Через 12 дней задержали предполагаемого убийцу. Причиной убийства он назвал ревность. СМИ установили, что это не первое подобное преступление, совершенное грузином в Украине. В 2005 году он сбежал из России, где его осудили за разбойное нападение, мошенничество, похищение паспорта. По поддельному паспорту он въехал в Украину, поселился в Харькове, потом переехал в Днепр.

Во время его пребывания в Одессе Ецадеишвили "приобрел" себе украинский паспорт, которым в дальнейшем пользовался при пересечении границы и аренде жилья.

Журналисты установили, что в 2011 году мужчина познакомился с женщиной из Винницы, начал ее обеспечивать.

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"30 июля 2011 года они принимали гостей – устроили застолье. Около 23:00 мужчина предложил ложиться спать, поскольку на следующий день они должны были перевозить ее вещи к нему. Но женщина взяла рюкзак и попросила вызвать такси, чтобы поехать домой. Ецадеишвили пошел в комнату, чтобы взять деньги, и заметил, что части денег не хватает. Разгорелся скандал, во время которого он жестоко убил женщину", - пишет издание.

Впоследствии он уехал в РФ, но сразу вернулся в Украину - в Одессу. Там его задержали, однако впоследствии суд "за примерное поведение" выпустил его на свободу. 25 декабря 2014 года суд вынес ему приговор в виде 14 лет лишения свободы за умышленное убийство и подделку документов. На свободу он вышел условно-досрочно - 29 января 2021 года. Апелляцию прокуроров суд оставил без внимания.

Уже через несколько месяцев Ецадеишвили, по данным правоохранителей, совершил второе убийство.

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Автор: Виолетта Орлова