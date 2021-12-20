Депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать с места аварии.

В Черниговской области объявили о подозрении депутату горсовета, который насмерть сбил велосипедиста. Журналисты установили личность подозреваемого – это 54-летний Виктор Мищук, депутат городского совета Бахмача от фракции "Родной дом".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что депутату инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

"Образцы для экспертизы полиция смогла отобрать по определению суда", – говорится в сюжете.

Пьяный депутат сбил велосипедиста: подробности аварии

Читайте такжеПод Кривым Рогом произошло ДТП с фурой: водитель легковушки сгорел заживо (фото)Ранее сообщалось, как в городе Бахмач Черниговской области депутат городского совета сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места аварии, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

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Автор: Катерина Шварц