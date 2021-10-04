Правоохранители открыли уголовное дело по данному факту.

Смертельный пожар в больнице Белой Церкви мог произойти из-за обогревателя. Правоохранители открыли дело по факту происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включенный обогреватель в одной из палат", - говорится в сообщении.

При этом указано, что от обогревателя загорелся матрас одного из пациентов.

Кроме того, в полиции отметили, что всех пациентов эвакуировали, но 74-летняя женщина, которая лечилась после инфаркта, умерла на улице.

В свою очередь Белоцерковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в больнице, погиб один человек, еще один пострадал.

Возгорание возникло в понедельник утром, 4 октября, в палате на втором этаже двухэтажного здания больницы.

Подразделения ГСЧС совместно с медперсоналом эвакуировали 13 больных. К тушению пожара привлекались 25 человек и пять единиц техники.

Автор: Анастасия Горбачева