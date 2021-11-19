Свою вину подозреваемый признал во время допроса у следователя.

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский признал свою вину в совершении смертельного ДТП, которое произошло 26 октября в Харькове.

Об этом в Facebook сообщает юридическая компания "Миллер", сотрудники которой представляют интересы потерпевших – детей погибшего в ДТП водителя Chevrolet Aveo.

"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления", - говорится в сообщении.

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Также в юридической компании отметили, что факт нахождения Харьковского за рулем Infiniti во время ДТП подтверждается заключениями молекулярно-генетических экспертиз (следы крови и клеток, обнаруженные на подушках безопасности водителя, руле и водительском сиденье, в смывах с водительской двери и сиденья, совпадают с биологическими образцами Николая Харьковского); допросами двух пострадавших, находившихся в салоне Infinity в момент ДТП (подтвердили, что автомобилем управлял именно Николай); записями с камер видеонаблюдения и личными видеозаписями очевидцев происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

Смертельное ДТП с участием Николая Харьковского: что известно

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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Автор: Светлана Макринская