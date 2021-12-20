Люди вышли на пикет с требованием объективного расследования аварии, в результате которой погиб велосипедист.

В Бахмаче Черниговской области активисты пикетировали отделение полиции, требуя объективного расследования смертельного ДТП с участием депутата горсовета Виктора Мищука.

Как сообщили организаторы акции, ее цель – привлечь внимание к ДТП и не позволить "спустить на тормозах расследование убийства". К отделению полиции пришли до 30 активистов и местных жителей. Они держали плакат "Закон – один для всех?".

"По данным очевидцев, Мищук был настолько пьян, что не мог самостоятельно выйти из машины", - прокомментировал организатор акции Владимир Брюховецкий.

По его информации, депутат не впервые совершил ДТП в состоянии опьянения, однако ранее смог избежать наказания.

Смертельное ДТП с участием депутата: что известно

Вечером 18 декабря в городе Бахмач Черниговской области депутат горсовета за рулем автомобиля сбил велосипедиста. После этого водитель пытался покинуть место ДТП, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Читайте такжеНа Черниговщине депутат сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП (фото)Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу. Полиция в тот же день задержала водителя авто. Он отказался от проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Однако полиция принудительно отобрала у задержанного образцы крови и мочи для проведения экспертизы.

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК).

В совершении преступления подозревается депутат городского совета Бахмача от партии "Родной дом" Виктор Мищук. В свое время он был председателем Бахмачского районного совета, также возглавлял местную РГА.

Автор: Ирина Синельник