Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в Киевской области возле села Ревное. В результате аварии два человека погибли, в том числе ребенок.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Трагедия произошла около 21:20. Водитель Volkswagen Golf, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего авто перевернулось на крышу.
На момент аварии в легковушке находились более 10 человек, из них четверо детей. В результате два пассажира погибли, в том числе семилетняя девочка. Кроме того, еще один человек госпитализирован в критическом состоянии.
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На месте ДТП работали восемь спасателей от ГСЧС и две единицы техники, медики и полиция.
В ГСЧС уточнили, что авто на момент аварии находились 12 человек, из них четверо детей. В результате аварии два человек погибли, а еще троих госпитализировали, из них двое детей.
Как ранее сообщал УНИАН, под Киевом на Гостомельской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами. На момент ДТП в автобусе находились 12 человек. Всего в аварии пострадали восемь человек, из них двое госпитализированы с переломами.
По предварительным данным, маршрутка перевернулась после столкновения с легковым автомобилем Hyundai. По словам водителя легковушки, водитель автобуса пошел на обгон и подрезала его, после чего перевернулся.
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