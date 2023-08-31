Страна приближается к дискуссии о том, какое поведение считать правильным, а какое неприемлемым. Закрывая тему ликвидации пьяного агрессора в Днепре, напавшего на полицейских, и открытого уголовного дела на одного из патрульных, стоит заметить (отбросив правовой дискурс), что этот кейс будет иметь важное культурное влияние на общество.

Во-первых, если привлекут к ответственности полицейского, тогда пить за рулем, после этого водителю меняться местами с пассажиром, хамить представителям полиции и нападать на них - это социально правильное и приемлемое поведение.

"Если привлекут к ответственности полицейского, тогда пить за рулем, меняться местами с пассажиром, хамить представителям полиции и нападать на них - это социально правильное поведение"

Дополнительной актуализацией этого спектра является тот факт, что уголовное дело "по факту превышения полномочий" открыто, а по факту нападения на полицейских при исполнении - нет. По крайней мере мне нигде не встречалась информация, что по факту нападения на полицейских по ст. 345 УКУ открыто дело на водителя.

Во-вторых, если полицейского оправдают по причине угроз, которые нес злоумышленник своими агрессивными действиями, которые могли перерасти в еще большую трагедию (в случае завладения оружием полицейской), а также последующим вознаграждением патрульного за надлежащую реакцию на обстоятельства, одновременно против самого погибшего, а также соучастницы преступления откроют уголовное дело по ряду нарушений, в том числе за нападение на полицейских, тогда общество получит сигнал, что подобное поведение, которое позволил себе пьяный хам, не приемлемо.

"Законопослушные граждане, которые добросовестно платят налоги и пытаются этично вести себя в отношении остальных сограждан, являются наиболее обиженными"

К сожалению, у нас сложилась такая практика, что законопослушные граждане, которые добросовестно платят налоги и пытаются этично вести себя в отношении остальных сограждан, являются наиболее пострадавшими (обиженными).

Социальный эталон успеха в автократической Украине - это быдловатый подонок (без привязки к полу), который попал в чью-то "обойму" (патронатную пирамиду), из-за чего закон ему не писан, ему доступно телефонное право, его образ жизни не соответствует задекларированным налогам, потому что живет он с процента от коррупционной ренты, граждане и полиция его опасаются, ведь он может создать хлопоты, которые могут разрушить карьеру и жизнь. Убитый в Днепре является образцовым представителем такого эталона.

"Социальный эталон успеха в автократической Украине - это быдловатый подонок (без привязки к полу), попавший в чью-то "обойму"(патронатную пирамиду)"

И главная проблема в том, что никто не хочет быть правильным, все хотят быть успешными. Имею в виду абсолютное большинство граждан. Исследования уровня цинизма в обществе лишь подтверждают этот факт.

Если мы хотим, чтобы граждане хотели жить социально правильным (этическим) поведением, то этот образ жизни должен быть успешным, вознаграждая такое поведение. Нужно правильное сделать выгодным, тогда будет выгодно поступать правильно.

Важно, чтобы в подобных Днепровской ситуаций дама села за руль сразу после выхода с заведения, в котором водитель употребил алкоголь, а пассажиры (дети) не подстрекали к противоправным действиям отца, а просили его обуздать эмоции и уплатить штраф за нарушение ПДД. Потому что так правильно! И чтобы отец не агрессировал за это на них, а поблагодарил за то, что они не дали ему "заплывать за буйки".

"Нужно правильное сделать выгодным, тогда будет выгодно поступать правильно"

Чтобы гопников, которые считают себя вне общественных правил и позволяют себе паразитировать на общих благах, в том числе злоупотребляя гражданскими правами, само общество считало руконепожатными, а не эталоном успеха.

Чтобы путь к успеху шел через честный труд и соблюдение этики взаимодействия, которая закреплена в нормах закона избранными нами представителями в парламенте.

Чтобы предприниматель считался не барыгой, а тем, кто взял риск за будущее на себя. Тем, кто производит ВВП, создает рабочие места и наполняет бюджет. А не гусем, которого нужно ощипывать так, чтобы он не закричал.

Чтобы налогоплательщика не считали "лохом", а уважали его за вклад в общее.

Чтобы Украина становилась местом, где можно честно стать успешным не вопреки, а благодаря среде обитания.

Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC