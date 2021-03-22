В мэрии говорят, что ремонтная бригада должна была заасфальтировать люк.

Канализационный люк, крышка от которого в результате ДТП убила ребенка, находится на балансе львовского «Водоканала». Виновников трагедии правоохранители будут искать именно там.

Читайте такжеНа Житомирщине иномарка влетела в грузовик: трое погибших (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН. В мэрии подтвердили, что крышка люка была незакрепленной. Якобы коммунальщики за день до инцидента повесили там ограждающую ленту. Однако на момент трагедии ни ленты, ни каких-либо предупреждающих знаков возле люка не было.

"Выезжала ремонтная бригада в субботу, она делала определенные вещи относительно того люка, они его огородили и должны были следующие вещи делать, его надо было банально еще асфальтировать, но кто-то снес это ограждение», - отмечает городской голова Львова Андрей Садовый.

Полиция открыла уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет заключения.

Ребенок погиб от крышки люка: что известно

Накануне на улице Зеленой во Львове произошла трагическая дорожная авария. Автомобиль ГСЧС двигался по направлению к улице Сиховской. Во время движения он наехал задним левым колесом на канализационный люк, крышка которого, судя по всему, была плохо закреплена.

От наезда крышка люка вылетела в направлении встречной полосы, где в тот момент двигался автомобиль Acura. Крышка влетела в лобовое стекло машины и попала в ребенка, который сидел на переднем сиденье.

Спереди сидел 10-летний мальчик, он погиб на месте. Удар был настолько сильным, что крышка люка оказалась в багажнике.

Журналисты выяснили, что в авто ехали супруги с 10-летним сыном. За рулем был отец, а мать сидела позади.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров