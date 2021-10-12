После смерти нардепа продолжается много экспертиз, отметил министр внутренних дел.

Основная версия смерти народного депутата Украины от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова станет известна через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Продолжается большое количество экспертиз. Я думаю, что со временем появятся их результаты. В частности, результаты гистологической появятся минимум через неделю, и с тех пор можно будет говорить об определенной основной версии", – сказал министр.

Читайте такжеВ крови умершего Полякова нашли алкоголь и наркотики – нардепНапомним, Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По предварительным данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам скорой реанимировать его не удалось.

12 октября спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что экспертизой подтверждено наличие в крови умершего наркотического вещества "метадон", а таксист сначала дал следствию ложные показания.

В полиции рассматривают несколько версий смерти – хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом – самостоятельно или неизвестным лицом.

Автор: Дмитрий Хилюк