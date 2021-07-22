Лодка без номерных знаков даже не затормозила.

В Чернигове на Десне моторная лодка без номеров налетела на сорокалетнего мужчину, который плавал в реке.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сообщается, что инцидент произошел в половину девятого вечера, но люди еще были на пляже. После контакта с катером правая рука сорокалетнего Виталия Товстонога как прошла через мясорубку, но ему все-таки удалось самостоятельно доплыть до берега. Из воды на песок мужчине помогли выйти отдыхающие.

Отмечается, что лодка без номерных знаков даже не затормозила. Видео инцидента оказалось в камере наблюдения спасательной станции, что на другом берегу Десны.

Пострадавший истекал кровью, хотя раненую руку и перевязали жгутом, но "скорая" приехала через полчаса. Переправить пострадавшего на катере на другой берег просили спасателей: там сказали, что был только один дежурный и оставить без присмотра имущество он не мог.

В больницу пострадавшего привезли в тяжелом состоянии. Его рука вся была переломана, а сосуды порезаны. Врачи пытаются ее спасти и сделали уже вторую операцию на руке.

В полиции рассказали, что уже установили личность водителя: лодка принадлежит его родственнику. Открыто производство по статье "Нарушение правил на транспорте", но мужчину, на которого указывают очевидцы трагедии, - полиция еще не опросила.

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Автор: Олег Давыгора