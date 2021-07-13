Люди чудом не пострадали из-за маневров вертолета.

На курорте Грибовка в Одесской области вертолет снес палатки отдыхающих.

Об этом в Facebook сообщила потерпевшая Юлия Цуп.

По ее словам, вертолет чуть не покалечил ее семью в кемпинге, куда они приехали на отдых. Люди разложили палатки, но в это время над их головами начал садится на высокий склон вертолет UR-ICH.

"От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей и мальчика, который находился в одной из них, ударили крепления. Сломанный зонт с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня. Слава Богу, никого не задело. Побежала на гору к горе-пилоту, но не услышала от него извинений за то, что чуть не покалечил людей, ни материального возмещения за рваную палатку", - написала женщина.

По ее словам, соседи в тот же день уехали, потому что их дети были напуганы и все имущество повреждено. Семья Цуп тоже собиралась прервать отдых, так как из-за маневра вертолета палатка порвалась, но решила все-таки остаться – над повреждением натянули тент.

"А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина, но уже со стороны поля", - написала Цуп. Потерпевшим сказали, что он доставил кого-то из Одессы, но уточнить имя человека отказались.

Это происшествие вызвало возмущение в социальных сетях. Люди бурно обсуждают случившееся. Один из пользователей Facebook написал, что вертолетом якобы распоряжается компания "Челлендж аэро Юкрэйн" (аэропорт "Киев" (Жуляны), директор которой Андрей Беккер.

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Автор: Лариса Козовая