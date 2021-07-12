В Испании потерпел крушение вертолет, который преследовал торговцев наркотиками.
Об этом пишет El Mundo.
Катастрофа произошла в 32 милях к востоку от города Сотогранде. Вертолет таможенной службы начал терять высоту и упал в море.
Сообщается, что он оказывал поддержку с воздуха катеру, который преследовал контрабандистов.
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Отмечается, что в последние дни в этом районе активизировались наркоторговцы.
Службам не хватало людей, чтобы покрыть всю береговую линию.
Глава правительства Педро Санчес выразил сожаление по поводу гибели мужчины.
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